The Flash: Ezra Miller sarebbe escluso dai progetti del DC Universe dopo il film (Di sabato 18 giugno 2022) L'attore Ezra Miller, interprete di Barry Allen, sembra non apparirà nei futuri progetti di Warner Bros ambientati nel DC Universe dopo The Flash. Ezra Miller sembra non tornerà nei film tratti dai fumetti della DC dopo The Flash, il film diretto da Andy Muschietti. Il CEO di Warner Bros Discovery, David Zaslav, deve infatti affrontare le decisioni rese necessarie dai comportamenti e dai problemi legali dell'interprete di Barry Allen. Lo studio ha intenzione di puntare molto sul futuro del DC Universe e The Flash sembrava un ottimo punto di partenza. Ora, tuttavia, i problemi di Ezra Miller sembra stiano portando alla ... Leggi su movieplayer (Di sabato 18 giugno 2022) L'attore, interprete di Barry Allen, sembra non apparirà nei futuridi Warner Bros ambientati nel DCThesembra non tornerà neitratti dai fumetti della DCThe, ildiretto da Andy Muschietti. Il CEO di Warner Bros Discovery, David Zaslav, deve infatti affrontare le decisioni rese necessarie dai comportamenti e dai problemi legali dell'interprete di Barry Allen. Lo studio ha intenzione di puntare molto sul futuro del DCe Thesembrava un ottimo punto di partenza. Ora, tuttavia, i problemi disembra stiano portando alla ...

Pubblicità

RedCapes_it : The Flash – Ezra Miller non fa parte dei piani di Warner Bros. per la DC dopo il film del 2023… - 3cinematographe : #EzraMiller non sarà parte del futuro della DC dopo The Flash - loriscaruso8 : Il 6 luglio esce su Netflix il nuovo film dell'attore @jordanfisher ( star della serie the flash) - wheretoclick : Ho appena visto S08 | E18 di The Flash (2014)! #TheFlash - ArrowverseITA : #theflash 8: Pubblicato il video anteprima dell'episodio 19, #negativepart1... -