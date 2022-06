Monica Maggioni deve correre ai ripari | La situazione si complica | coinvolti gli avvocati

(Di sabato 18 giugno 2022) La direttrice del TG1pronta a rivoluzionare l’edizione serale dell’informazione:anche i legali Nuovi guai per la direttrice del TG1,(Foto ANSA)In casa Rai continua a tenere banco il braccio di ferro tra lae tre dei suoi giornalisti. Nel dettaglio di tratta di Francesco Giorgino, di Emma D’Aquino e di Laura Chimenti che adesso rischiano la retrocessione. Dopo la decisione di non prendere parte alla Rassegna mattutina, per i tre giornalisti è arrivato il clamoroso colpo di scena: non si occuperanno più dell’edizione delle 20 dell’informazione ma saranno dirottati alle 13.30. Una svolta epocale che rischia però di portare a delle serie conseguenze. Da una lato la scelta di una prima sostituta, dall’altro l’intervento dei legali di ...

lapieppy : Qualcuno fermi il delirio di onnipotenza di Monica Maggioni... - alikosh36 : RT @carlina2465: Qualunque sia il motivo, rimuovere un Signor giornalista professionale, preparato, serio, elegante, anche nei modi, come… - carlina2465 : Qualunque sia il motivo, rimuovere un Signor giornalista professionale, preparato, serio, elegante, anche nei modi… - pietromancini52 : #TgUno Legittima decisione direttrice, Monica Maggioni, di alternare i conduttori dell’edizione più seguita, le ore… - arcafab : RT @Cinguetterai: Da lunedì Giorgia Cardinaletti condurrà l’edizione delle 20:00 del #TG1. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità… -

... Francesco Giorgino, Emma D'Aquino e Laura Chimenti si sono rifiutati di presentare la rassegna stampa delle 6.30 per la testata Rai come gli aveva chiesto la direttrice del Tg1,. Il ...Secondo quanto emerso, i tre volti storici del Tg1 Francesco Giorgino, Emma D'Aquino e Laura Chimenti sarebbero stati 'puniti' per essersi opposti alla direttrice della testata. ...Ama la musica e suona di tanto in tanto la batteria' Giorgino è nato ad Andria l'8 agosto del 1967, sotto il segno del Leone. È nel contesto universitario che Francesco Giorgino capisce una volta per ...Giorgino, D’Aquino e Chimenti spostati dalla conduzione serale dopo aver rifiutato di presentare la rassegna stampa mattutina ...