Pubblicità

forumJuventus : (TS-GDS) 'La Juventus e Fagioli insieme fino al 2026. Il giovane di ritorno dalla Cremonese resterà a Torino'?… - sportli26181512 : Juventus: un giovane ha più speranze di rimanere: Fabio Miretti è tra i giovani della Juventus il giocatore che ha… - ZonaBianconeri : RT @ArenaSportiva1: ???? #Juventus U23, rinnova il giovane #Ntenda. Il difensore firma fino al 2024. - ArenaSportiva1 : ???? #Juventus U23, rinnova il giovane #Ntenda. Il difensore firma fino al 2024. - maxzebra1897 : RT @JUVEN_TV: Proveniente dal Momo, #Boniperti viene ingaggiato dalla #Juventus il 22/5/1946, dopo un provino contro il #Fossano. I biancon… -

Commenta per primo Fabio Miretti è tra i giovani dellail giocatore che ha più chance di rimanere nella rosa della prossima stagione. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui, il talento bianconero ha convinto Massimiliano Allegri nelle ...... mi riferisco ai bianconeri della, l'esito della suddetta finale non è stato un gran ... Insomma, da quel che si legge, ilfrancese sarebbe un sospetto minga bùn da verificare con ...SIMEONE - Giovani Simeone è esploso definitivamente ... Il nazionale argentino, però, cercato da squadra di mezza Europa, come Juventus e Valencia, con tutta probabilità non resterà a Verona.La formazione di Falsini trionfa anche in Piemonte e conquista l'ultimo atto del torneo: decisivi Feola e Mannini ...