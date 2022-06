Barbara D’Urso | una stagione tra televisione e teatro?

(Di venerdì 17 giugno 2022)D'Urso ha deciso di tornare ad uno dei suoi primi amori: la conduttrice partenopea nella prossima primavera sarà incon Rosalia Porcaro.D'Urso ha deciso di dividersi tra? L'indiscrezione pubblicata sul portale di Davide Maggio è confermata da alcuni cartelloni teatrali, come quello delCelebrazioni di Bologna, che ha calendarizzato lo spettacolo Taxi a due piazze, con la D'Urso e Rosalia Porcaro.D'Urso e Mediaset dovrebbero decidere a breve se il loro connubio continuerà, il contratto della conduttrice scade a dicembre e, nonostante la D'Urso il 10 giugno, nell'ultima puntata di Pomeriggio 5, abbia dato appuntamento al suo pubblico televisivo a settembre, non c'è certezza del suo futuro a Cologno Monzese. ...

Pubblicità

QuiMediaset_it : Ottimo risultato per @pomeriggio5 : il programma di #Canale5 condotto da Barbara d'Urso si conferma leader di fasci… - infoitcultura : Barbara D'Urso dopo anni di sola TV torna a fare l'attrice. Ecco dove la vedremo - infoitcultura : Barbara D’Urso torna al suo primo amore: la tv (ora) può aspettare - infoitcultura : Barbara d'Urso fa dietrofront: dopo la delusione Mediaset decide di rivoluzionare la sua vita - ParliamoDiNews : “Ecco dove mi vedrete”. Barbara D’Urso, la decisione dopo la delusione a Mediaset - Notizie Dal Mondo #BarbaraDUrso… -

torna al teatro adesso che il suo ruolo sulla Mediaset è stato ridimensionato. La rete di Pier Silvio Berlusconi ha fatto di tutto per rimetterla in gareggiata, ma sembra sia stato ...In un periodo di ricambio generazionale, in cui personaggi come Maria De Filippi osi stanno incamminando verso la terza età, bisogna puntare sui volti che negli ultimi anni sono ...