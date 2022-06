Tom Hiddleston sui cambiamenti del primo personaggio queer Marvel

GianlucaOdinson : «Il MCU deve rispecchiare il mondo in cui viviamo»: Tom Hiddleston torna a parlare della bisessualità di Loki - badtasteit : Tom Hiddleston: la sessualità fluida di Loki era prevista sin dall’inizio nella serie - BestMovieItalia : «Il MCU deve rispecchiare il mondo in cui viviamo»: Tom Hiddleston torna a parlare della bisessualità di Loki -… - marvelcinemaita : Loki, Tom Hiddleston promette una maggiore attenzione alla sessualità: ‘C’è ancora molto da fare’ - marvelcinemaita : Loki: Tom Hiddleston vuole trovare ‘nuovi aspetti’ del Dio degli Inganni da esplorare con la serie -

Durante la rubrica Actor on Actor di Variety,ha parlato a lungo - questa volta in compagnia di Lily James - del personaggio di Loki e di quanto questo sia cambiato nel corso dei decenni. 'In questi anni Loki è cambiato tantissimo ...L'attore, interprete di Loki nel Marvel Cinematic Universe , è tornato a parlare della bisessualità del suo personaggio, rivelata nel corso della prima stagione della serie standalone dei ...L'autrice Sarah Perry, insieme al cast capitanato da Tom Hiddleston, ci portano dietro le quinte della serie tv Il serpente dell’Essex, disponibile ora su Apple TV+.L'interprete di Loki Tom Hiddleston parla delle trasformazioni del suo personaggio, di mitologia, e di ciò che deve essere sullo schermo al giorno d'oggi. La seconda stagione di Loki è in fase di svil ...