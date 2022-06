Padova, sul palco del candidato di centrodestra Peghin si deride il modo di parlare del sindaco Giordani (dovuto a un malore di 5 anni fa) (Di lunedì 13 giugno 2022) Un’imitazione a dir poco di cattivo gusto sul palco dell’ultimo comizio del candidato di centrodestra a sindaco di Padova, Francesco Peghin. Il comico Antonio Ludovico Dodi, che nel 2017 si era candidato assieme a Massimo Bitonci, è un leghista di lungo corso. Davanti ai fan di Peghin, in Prato della Valle, ha imitato e preso in giro il modo di parlare del sindaco uscente Sergio Giordani, dopo essere stato colpito da un ictus alcuni anni fa. Un incidente di percorso che ha avuto una spalla di primo piano della compagine di Fratelli d’Italia. È stata infatti Elisabetta Gardini a porre le domande a Dodi-Giordani, ricevendone risposte che sono state molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Un’imitazione a dir poco di cattivo gusto suldell’ultimo comizio deldidi, Francesco. Il comico Antonio Ludovico Dodi, che nel 2017 si eraassieme a Massimo Bitonci, è un leghista di lungo corso. Davanti ai fan di, in Prato della Valle, ha imitato e preso in giro ildideluscente Sergio, dopo essere stato colpito da un ictus alcunifa. Un incidente di percorso che ha avuto una spalla di primo piano della compagine di Fratelli d’Italia. È stata infatti Elisabetta Gardini a porre le domande a Dodi-, ricevendone risposte che sono state molto ...

