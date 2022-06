Mastella | “Piena solidarietà a Maria Venditti”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“alla presidente del consiglio comunale di Telese Terme,, per quanto avvenuto la scorsa notte alla sua auto, andata misteriosamente in fiamme. Se si fosse trattato di un evento doloso, sarebbe davvero inqualificabile e, nel frattempo che le indagini facciano il loro corso, non posso che augurarmi non sia così. Per intanto, esprimo aed all’intera famigliala mia vicinanza politica ed umana, anche a nome dell’intera amministrazione comunale di Benevento”. Così, in una nota, il sindaco Clemente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.