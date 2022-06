Cessione Sampdoria | Pallotta smentisce a CM | 'Interessamento? Non è vero' Ma lascia aperta la porta | 'Grande progetto'

Pubblicità

intersabri : @pap1pap @chrisdewolle ??La cessione di #Skriniar sarebbe un affare anche per la #Sampdoria. Al momento della cessio… - siamo_la_Roma : ???? James #Pallotta potrebbe rientrare nel mondo del calcio ?? Secondo alcune voci l'americano punta ad acquistare l… - CalcioNews24 : Spunta #Pallotta tra gli acquirenti della #Sampdoria - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria: #Pallotta, lo stadio e il rapporto con #777Partners… - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, La Repubblica conferma: c’è #Pallotta -

... solo indiscrezioni, ma non sarebbe una sorpresa vederlo comparire a capo della cordata che, secondo gli auspici del Cda, dovrebbe rilevare laentro il 2022. Negli ambienti di Wall Street ...Nelle trattative per ladellasarebbe spuntato anche Pallotta, ex proprietario della Roma Nell'ambito delladellaemerge, come riportato da La Repubblica, la figura di James Pallotta. L'...SAMPDORIA PALLOTTA – James Pallotta potrebbe tornare in Serie A dopo aver venduto la Roma ai Friedkin. Secondo alcuni rumours, racconta Repubblica, ci sarebbe in corso una due diligence per la cession ...La futura cessione della Sampdoria potrebbe portare a James Pallotta come nuovo proprietario: attenzione alla questione stadio e ai rapporti col Genoa di 777 Partners ...