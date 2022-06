Ha lasciato la trasmissione: “Ci si vede quando ci si vede” (Di domenica 5 giugno 2022) ; il saluto della conduttrice al termine dell’ultima puntata sa di addio. L’estate è alle porte e, come sempre, la maggior parte dei programmi televisivi va in vacanza, per poi tornare regolarmente a settembre. E, tra i tanti saluti al pubblico di questi giorni, quello L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 5 giugno 2022) ; il saluto della conduttrice al termine dell’ultima puntata sa di addio. L’estate è alle porte e, come sempre, la maggior parte dei programmi televisivi va in vacanza, per poi tornare regolarmente a settembre. E, tra i tanti saluti al pubblico di questi giorni, quello L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Lapo616369122 : @laltrodiego Gira voce è colpa di Fabbri...che all'ennesimo rifiuto di Chicco di mandarlo in bagno gli ha lasciato… - vecchiapsiche : stanotte ho fatto uno strano sogno - la #RAI veniva totalmente sottomessa per 'fabbricare' notizie pro sistema - nu… - info66787041 : #Palombelli una # giornalista libera Sentire #l On Gualmini fa vergognarepensa che le persone siano cretine. Solo b… - Stefano11746508 : @tagadala7 @FabGesuelli Buongiorno Stavo seguendo la vostra trasmissione targada e la trovo professionalmente ad al… - ETornici : Lo diciamo? Lo diciamo Guendalina e Alessandro hanno lasciato direttamente su un piatto d'argento la vittoria a Ni… -