Giornata mondiale dell’Ambiente | ma quanta energia consumano i data center?

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 5 giugno 2022) Il 5 giugno cade la, e quest’anno ricorre il 50° anniversario dalla nascita di questa campagna globale istituita dalle Nazioni Unite nel 1972 a Stoccolma, in occasione della prima Conferenza dell’Onu sull’Ambiente, in cui venne adottata la Dichiarazione che definì i 26 principi sui dirittie le responsabilità dell’uomo per la sua salvaguardia. Fra le tante notizie, non sempre positive, che vengono diffuse in questa occasione, salta agli occhi una certezza: siamo sempre più connessi ma sempre più…inquinati. Il mondo dell’Internet ci appare talmente smaterializzato, fatto di bit e di cluoud, che non ci chiediamo mai come funzioni il sistema. E che costi ambientali abbia. Qualora lo facessimo scopriremmo che tutto parte, ed in qualche modo arriva, dai centri di elaborazione ...