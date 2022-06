Calciomercato Napoli | Bernardeschi in pole per sostituire Politano - Sport - Calcio - quotidiano net

Advertising

cmdotcom : #Deulofeu ha scelto il #Napoli : trattativa con l’ #Udinese vicina alla chiusura - DiMarzio : #Calciomercato | ?@sscnapoli?, per la difesa c’è #Ostigard: i dettagli della trattativa - persemprecalcio : ?? Gerard #Deulofeu, obiettivo dichiarato del #Napoli, sembrava ad un passo ma la trattativa rischia di complicarsi… - TUTTOJUVE_COM : Corsport - Napoli in pole per Bernardeschi - Frances02409076 : RT @anperillo: L’idea che #Koulibaly quest’anno vada alla #Juve è fantascienza. A differenza del caso #Higuain, qui non c’è clausola che po… -

Il suddetto club, il, potrebbe a breve vedersi recapitata un'offerta per il proprio esterno, che rispetto a un'estate fa non è incluso nell'elenco degli intoccabili: ammesso che oggi nel ...Lo spagnolo è uno dei nomi caldi per il, le parti starebbero lavorando per un accordo ma molto dipenderà dalle ...Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è la squadra in pole per ingaggiare a zero Federico Bernardeschi. Il club ADL ha offerto un quadriennale con opzione per il quinto anno, ...Il Napoli aspetta quattro risposte sulle proposte di rinnovo fatte ai suoi giocatori simbolo, in caso di no, Giuntoli ha già individuato le alternative.