Ma siete sicuri che è proprio Cornelius? Il gigante danese stende la Francia, due gol in mezz’ora – VIDEO (Di sabato 4 giugno 2022) «Al termine di una stagione da incubo, i tifosi del Bordeaux – ultimo in Ligue 1 – hanno dovuto probabilmente stropicciarsi gli occhi più volte, venerdì sera, intorno alle 22, per essere sicuri di riconoscere questo attaccante potente, abile e decisivo, un lontano parente di quello che solo pochi anni fa (nel 2018/2019) giocava con loro. Nel giro di trenta minuti Andreas Cornelius ha segnato una doppietta per rimontare la Francia e regalare alla Danimarca la vittoria (1-2), nella prima giornata della Nations League» È con queste parole che l’Equipe racconta i due gol di una vecchia conoscenza anche del calcio italiano, Andreas Cornelius, ex Parma e Atalanta. Ora gioca in Super Lig, in Turchia. Ha vinto lo scudetto col Trabzonspor, assieme a Hamsik. Dall’altra parte c’erano Benzema e Mbappé ma la ribalta, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) «Al termine di una stagione da incubo, i tifosi del Bordeaux – ultimo in Ligue 1 – hanno dovuto probabilmente stropicciarsi gli occhi più volte, venerdì sera, intorno alle 22, per esseredi riconoscere questo attaccante potente, abile e decisivo, un lontano parente di quello che solo pochi anni fa (nel 2018/2019) giocava con loro. Nel giro di trenta minuti Andreasha segnato una doppietta per rimontare lae regalare alla Danimarca la vittoria (1-2), nella prima giornata della Nations League» È con queste parole che l’Equipe racconta i due gol di una vecchia conoscenza anche del calcio italiano, Andreas, ex Parma e Atalanta. Ora gioca in Super Lig, in Turchia. Ha vinto lo scudetto col Trabzonspor, assieme a Hamsik. Dall’altra parte c’erano Benzema e Mbappé ma la ribalta, ...

