Italia-Germania 1-1 | Klinsmann | “Non abbiamo un Klose | Scamacca è un vero nove”

"Attaccanti? Al momento non abbiamo giocatori come Klose, la squadra ha tanta qualità e lotterà per il Mondiale, ma adesso facciamo fatica a finalizzare davanti. C'è una grande differenza al momento fra le squadre europee e le due sudamericane, il Brasile e l'Argentina. L'Italia fuori dal mondiale è una catastrofe. Forse dopo la vittoria dell'Europeo è mancata la grinta e la fame, ma anche la fortuna; non dimentichiamo infatti i rigori sbagliati da Jorginho. Gnonto è entrato molto bene, mi ricorda Odonkor, che fece benissimo nel 2006. Inoltre mi è piaciuto tanto anche Scamacca, un vero numero nove come non si vedeva da tempo". Queste sono le parole di Jurgen Klinsmann, intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare il pareggio per 1-1 tra Italia e Germania.

