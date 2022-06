Emma Marrone, ecco chi sono tutti i suoi ex fidanzati: “Oggi sto bene single” (Di sabato 4 giugno 2022) Nella vita sentimentale di Emma Marrone, ci sono ex fidanzati importanti, con i quali l’artista salentina ha avuto storie da prime pagine dei giornali gossip. Partiamo dal grande amore nato nella scuola di Amici di Maria De Filippi quello con Stefano De Martino. Nel 2009 tra i banchi del talent show esplode la passione tra la voce di “Amami” ed il ballerino all’epoca diciannovenne, impegnato con la collega Federica Scaramella. La storia procede a gonfie vele ma l’anno successivo De Martino entra tra i professionisti di “Amici” ed incontra la ballerina Giulia Pauselli, con la quale ha un flirt durato pochi mesi. Emma perdona il tradimento del fidanzato e vanno a vivere insieme. Nel 2012 la cantante vince il Festival di Sanremo con “Non è l’inferno” ed annuncia di essere pronta per l’arrivo di un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 giugno 2022) Nella vita sentimentale di, cieximportanti, con i quali l’artista salentina ha avuto storie da prime pagine dei giornali gossip. Partiamo dal grande amore nato nella scuola di Amici di Maria De Filippi quello con Stefano De Martino. Nel 2009 tra i banchi del talent show esplode la passione tra la voce di “Amami” ed il ballerino all’epoca diciannovenne, impegnato con la collega Federica Scaramella. La storia procede a gonfie vele ma l’anno successivo De Martino entra tra i professionisti di “Amici” ed incontra la ballerina Giulia Pauselli, con la quale ha un flirt durato pochi mesi.perdona il tradimento del fidanzato e vanno a vivere insieme. Nel 2012 la cantante vince il Festival di Sanremo con “Non è l’inferno” ed annuncia di essere pronta per l’arrivo di un ...

