Playoff Serie C, Padova-Catanzaro 2-1: biancoscudati in finale, decide Chiricò (Di domenica 29 maggio 2022) E' il Padova la prima finalista dei Playoff di Serie C: i biancoscudati superano in extremis il Catanzaro all'Euganeo per 2-1 Leggi su mediagol (Di domenica 29 maggio 2022) E' illa prima finalista deidiC: isuperano in extremis ilall'Euganeo per 2-1

Advertising

Mediagol : Playoff Serie C, Padova-Catanzaro 2-1: biancoscudati in finale, decide Chiricò - TUTTOB1 : Playoff Serie B: Pisa-Monza 2-1 alla fine del primo tempo. Nerazzurri avanti, Machin la riapre - fseviareggio : RT @iltirreno: Pisa verso il sogno della serie A - LA NOSTRA DIRETTA COMMENTATA - siciliabasket : Buona la prima per la Fortitudo Agrigento nelle semifinali playoff, battuta Rieti con un secco 78-63 e subito in ca… - ILOVEPACALCIO : Playoff serie C, il Padova è la prima finalista Playoff. Chiricò: «Palermo in finale? Noi non abbiamo paura di ness… -