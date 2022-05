Canoa slalom, Europei 2022: orari 29 maggio, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di domenica 29 maggio 2022) Oggi, domenica 29 maggio, la stagione internazionale 2022 della Canoa slalom e dell’extreme slalom vede terminare gli Europei senior: la rassegna che distribuisce tutti i titoli continentali si chiude a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia. Oggi, nella quarta ed ultima giornata di gare, saranno protagonisti sia la canadese che il kayak (nell’extreme). Le semifinali e le finali delle prove individuali, con tre azzurri in gara, si terranno nella sessione mattutina, mentre quarti, semifinali e finali dell’extreme slalom, con un italiano al via, si disputeranno in quella pomeridiana. Diretta streaming dell’intera competizione sul canale Olympic Channel. CALENDARIO Europei LIPTOVSKY MIKULAS Domenica 29 ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Oggi, domenica 29, la stagione internazionaledellae dell’extremevede terminare glisenior: la rassegna che distribuisce tutti i titoli continentali si chiude a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia. Oggi, nella quarta ed ultima giornata di gare, saranno protagonisti sia la canadese che il kayak (nell’extreme). Le semifinali e le finali delle prove individuali, con tre azzurri in, si terranno nella sessione mattutina, mentre quarti, semifinali e finali dell’extreme, con un italiano al via, si disputeranno in quella pomeridiana. Direttadell’intera competizione sul canale Olympic Channel. CALENDARIOLIPTOVSKY MIKULAS Domenica 29 ...

ItaliaTeam_it : OLEEEEEEEEE! ?? Agli Europei di canoa slalom in corso a Liptovsky Mikulas Giovanni De Gennaro è ARGENTO nel K1! ??… - Coninews : SIETE UN VERO SPETTACOLO! ?? Agli Europei di canoa slalom, in corso a Liptovsky Mikulas, Stefanie #Horn conquista i… - SMSNEWSOFFICIAL : Stefanie Horn ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei di canoa slalom - Sport24h_it : Eccoli Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro!! #ItaliaTeam | @federcanoa #canottaggiocanoaerafting - elenamicheli79 : RT @Coninews: SIETE UN VERO SPETTACOLO! ?? Agli Europei di canoa slalom, in corso a Liptovsky Mikulas, Stefanie #Horn conquista il titolo e… -