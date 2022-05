(Di venerdì 27 maggio 2022) Sabato 28 maggio, alle ore 16.30, ultimo appuntamento stagionale cone “”, il più seguito e glamour talk show di Canale 5.accoglierà in studio Claudio Santamaria, a breve su Canale 5 con la fiction “L’Ora, inchiostro contro piombo”. Giorgia Palmas e Filippo Magnini, in esclusiva, rivedranno per la prima volta le immagini fiabesche del loro recente matrimonio. E ancora, in studio un’altra coppia sempre più innamorata, quella formata dal modello e influencer Mariano Di Vaio e sua moglie Eleonora Brunacci. Inoltre, si racconteranno:, Iva Zanicchi e Ida Platano, tra le protagoniste di “Uomini e Donne”. Da sabato 4 e per tutto il mese di giugno, “” riproporrà le interviste più coinvolgenti ...

AnnaMancini81 : Verissimo 28 maggio, tutti gli ospiti della puntata: Ida Platano e Bianca Guaccero in studio - zazoomblog : Verissimo ospiti dell’ultima puntata Claudio Santamaria Bianca Guaccero e Iva Zanicchi - #Verissimo #ospiti #dell’… - Cloudo06 : @MangelaVilo @iamaravendor La camicia bianca che aveva a verissimo perfetta - bubinoblog : VERISSIMO: BIANCA GUACCERO SI RACCONTA A SILVIA TOFFANIN. OSPITI DELL'ULTIMA PUNTATA - MusicTvOfficial : Sabato 28 maggio, alle 16.30, ultimo appuntamento stagionale con #Verissimo. Tra gli ospiti @ClaudSantamaria,… -

E ancora, spazio all'ex conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero, che racconterà la fine di un'... In particolare tra gli ospiti di Verissimo di sabato 28 maggio ci saranno i novelli sposi Filippo Magnini e Giorgia Palmas... ospite ieri a Domenica In era stato anche lui ospite di Verissimo il giorno prima.