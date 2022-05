Vaiolo delle scimmie, due nuovi casi individuati in Lombardia (Di mercoledì 25 maggio 2022) commenta Due nuovi casi di Vaiolo delle scimmie sono stati individuati in Lombardia. Entrambi i pazienti sono ora in isolamento nel loro domicilio, sotto osservazione e in condizioni stabili non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 maggio 2022) commenta Duedisono statiin. Entrambi i pazienti sono ora in isolamento nel loro domicilio, sotto osservazione e in condizioni stabili non ...

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani. 'Un quinto caso, co… - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, arriva la circolare del ministero della Salute. Possibile la quarantena in alcuni casi, da v… - rtl1025 : ?? Primo caso di #vaiolo delle scimmie in #Lombardia. La conferma dell'infezione è dell'ospedale Sacco di Milano, ce… - Secchicandi2 : Più che vaiolo delle scimmie, pare vaiolo della NATO ?? - Ezio021950 : RT @Silvana_demari: Abbiamo il vaiolo delle scimmie. Incredibilmente Bill Gates ha messo a punto un vaccino contro questo virus dal 2019, i… -