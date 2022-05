Uomini e Donne, amatissimo ex tronista diventa papà: le sue parole (Di mercoledì 25 maggio 2022) diventato famoso presso il pubblico di Uomini e Donne in quanto scelta della tronista Sara Affi Fella, che lo prese in giro in quanto ancora fidanzata con l’ex Nicola Panico, Luigi Mastroianni fu messo sul trono nel corso della stagione successiva. Da tronista scelse Irene Capuano, ma i due sono stati fidanzati solo pochi mesi. Poco dopo, però, il bel siciliano ha conosciuto la donna della sua vita, che si chiama Anna e di cui si sa poco o nulla, visto che la coppia è riservatissima. Riccardo Guarnieri erede di Giorgio Manetti? L’ex di Gemma commenta ironico In molti sul web sostengono che il Guarnieri abbia tratti in comune col l’ex di Gemma, che ha replicato così Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 25 maggio 2022)to famoso presso il pubblico diin quanto scelta dellaSara Affi Fella, che lo prese in giro in quanto ancora fidanzata con l’ex Nicola Panico, Luigi Mastroianni fu messo sul trono nel corso della stagione successiva. Dascelse Irene Capuano, ma i due sono stati fidanzati solo pochi mesi. Poco dopo, però, il bel siciliano ha conosciuto la donna della sua vita, che si chiama Anna e di cui si sa poco o nulla, visto che la coppia è riservatissima. Riccardo Guarnieri erede di Giorgio Manetti? L’ex di Gemma commenta ironico In molti sul web sostengono che il Guarnieri abbia tratti in comune col l’ex di Gemma, che ha replicato cosìe ...

