Milan | Sandro Tonali promette fedeltà eterna al Diavolo

(Di martedì 24 maggio 2022) Nell'intervista a Gazzetta sottolinea ancora una volta il suo legame al club e parla dei prossimi anni. 'Ridurmi lo stipendio per ilera stato il mio ultimo pensiero, come lo sarà il rinnov o. ...

Lo scudetto è cucito sul petto dele su quello diTonali , tra i giocatori leader di questo gruppo e delcampione d'Italia. Il centrocampista, che come spiega a Gazzetta dello Sport, il giorno dopo la festa scudetto ...Il centrocampista delTonali, dopo un anno in chiaroscuro è letteralmente esploso risultando uno dei giocatori chiave dello scudetto rossonero. Ecco il suo meglio in stagioneGiulia Pastore ha vissuto questi giorni di festa per lo scudetto del Milan insieme ad un grande protagonista rossonero, il fidanzato Sandro Tonali. La studentessa ha condiviso un tenero post sui ...Tonali Milan: Dopo la vittoria dello scudetto, Sandro Tonali, idolo del popolo rossonero ha già dichiarato il suo obbiettivo con i rossoneri.