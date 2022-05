Salernitana-Udinese 0-4, Cioffi: “Abbiamo fatto il nostro da professionisti. Futuro? C’è tempo” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Da professionisti dobbiamo avere etica, e la si dimostra in campo. Dobbiamo dire bravi ai ragazzi, Abbiamo raggiunto il record di punti dalla stagione 2012/13. Quello che Abbiamo fatto è quel che dovevamo fare“. Lo ha detto l’allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi, dopo la vittoria della sua squadra sul campo della Salernitana per 0-4, ottimo modo per concludere una buona stagione: “Voto ai ragazzi 10, tutto il resto 6 perché c’è sempre da migliorare – ha aggiunto il tecnico dei friulani al sito ufficiale del club – Ora voglio gustarmi questo obiettivo, che seppure piccolo per noi è un grande traguardo. Ci sarà tempo per parlare di contratti”, ha concluso parlando del suo Futuro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) “Dadobbiamo avere etica, e la si dimostra in campo. Dobbiamo dire bravi ai ragazzi,raggiunto il record di punti dalla stagione 2012/13. Quello cheè quel che dovevamo fare“. Lo ha detto l’allenatore dell’, Gabriele, dopo la vittoria della sua squadra sul campo dellaper 0-4, ottimo modo per concludere una buona stagione: “Voto ai ragazzi 10, tutto il resto 6 perché c’è sempre da migliorare – ha aggiunto il tecnico dei friulani al sito ufficiale del club – Ora voglio gustarmi questo obiettivo, che seppure piccolo per noi è un grande traguardo. Ci saràper parlare di contratti”, ha concluso parlando del suo. SportFace.

