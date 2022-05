Bonus Auto e Moto 2022 | importi e requisiti per accedere ai nuovi incentivi

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ecoal via. Sono partiti in modo ufficiale proprio il 16 maggio scorso: parliamo deipromessi e riconosciuti dal Governo per i privati cittadini che decidono di acquistareelettriche, ibride o a basse emissioni di CO2.: da quando? La piattaforma online per poter prenotare gli sconti è dunque già attiva e la prenotazione deglipotrà essere effettuata ufficialmente dal prossimo 25 maggio. Ovviamente, i contratti di vendita stipulati dalla giornata del 16 maggiosono già ammissibili aisconti e quindi inclusi nell’incentivo. Vediamo di capire qualcosa in più sulle agevolazioni. Leggi ...

Ecobonus auto e moto al via. Sono partiti in modo ufficiale proprio il 16 maggio scorso: parliamo dei nuovi incentivi promessi e riconosciuti dal Governo per i privati cittadini che decidono di acquis ...Audi incentivi auto 2022: dall'A1 alle ibride plug-in A3 e Q3, sono sette i modelli che rientrano nell'ecobonus dell'automotive ...