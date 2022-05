SASSUOLO-MILAN, cori dei tifosi rossoneri in attesa del pullman (Di domenica 22 maggio 2022) Manca sempre meno al fischio d'inizio di SASSUOLO-MILAN, partita valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A. C'è una marea di tifosi rossoneri ad aspettare il pullman fuori dal 'Mapei Stadium'. Il video del nostro Stefano Bressi Leggi su pianetamilan (Di domenica 22 maggio 2022) Manca sempre meno al fischio d'inizio di, partita valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A. C'è una marea diad aspettare ilfuori dal 'Mapei Stadium'. Il video del nostro Stefano Bressi

Advertising

FontanaPres : ??? Sassuolo-Milan: la mia offerta per il maxischermo in piazza Città di Lombardia, dove ha sede la Regione, sembra… - AntoVitiello : La serie A ha reso noto gli MVP della stagione 2021-22 Il miglior portiere dell'intero torneo è Mike #Maignan del… - Gazzetta_it : #SassuoloMilan a poche ore ancora niente maxischermo: mancano le autorizzazioni - 5Ricomincio : meglio un Sassuolo Milan oppure un Inter Sampdoria ? se do per scontato la vittoria dell'Inter meglio vedermi l'altra - MilanNewsit : MN - Sassuolo-Milan, cori rossoneri in ogni settore dello stadio -