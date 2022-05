Torino, scontro fra auto e moto: morto centauro di 41 anni (Di martedì 17 maggio 2022) Tragico incidente tra un'auto e una moto all'altezza dello svincolo di Stupinigi, nel Comune di Nichelino, Torino. I veicoli si sono scontrati in autostrada mentre viaggiavano in direzione nord verso ... Leggi su leggo (Di martedì 17 maggio 2022) Tragico incidente tra un'e unaall'altezza dello svincolo di Stupinigi, nel Comune di Nichelino,. I veicoli si sono scontrati instrada mentre viaggiavano in direzione nord verso ...

Advertising

FRANCOBIANCONE6 : @FBiasin DOPO TORINO HANNO PAREGIATO ANCHE CON LA VIOLA A MILANO...GIRONE DI RITORNO PRIMO DELLO SCONTRO DIRETTO,… - MattiaSolano_ : RT @SandroTonalismo: @daves80 @masolinismo @MarcoBecagli Meriti e fortuna = non perdere mai uno scontro diretto? Se siete ancora in corsa… - SandroTonalismo : @daves80 @masolinismo @MarcoBecagli Meriti e fortuna = non perdere mai uno scontro diretto? Se siete ancora in cor… - occhio_notizie : I feriti, tra cui una bambina, sono stati portati d’urgenza al Cto e Regina Margherita, con l’elisoccorso - Piergiulio58 : Torino, un morto e cinque feriti per uno scontro fra 3 auto e 2 moto a Carmagnola- -