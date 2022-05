New York, proiettile vagante uccide 11enne nel Bronx: il video dello sparo diffuso dalla polizia (Di martedì 17 maggio 2022) La violenza da armi stronca una giovane vita a New York. Una ragazzina di 11 anni è stata uccisa da un proiettile vagante in pieno giorno nel Bronx. È stata colpita all’addome. Secondo le prime ricostruzioni, il proiettile è partito da una persona su uno scooter ed era probabilmente diretto verso un uomo in corsa, mostrato da un filmato reso pubblico dalla polizia di New York. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) La violenza da armi stronca una giovane vita a New. Una ragazzina di 11 anni è stata uccisa da unin pieno giorno nel. È stata colpita all’addome. Secondo le prime ricostruzioni, ilè partito da una persona su uno scooter ed era probabilmente diretto verso un uomo in corsa, mostrato da un filmato reso pubblicodi New. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

