Maria Laura De Vitis all’Isola 16 | “Sono sempre stata rifiutata”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 17 maggio 2022) In occasione della 17^ puntata dell’Isola dei Famosi, in onda lunedì 16 maggio su Canale 5, una delle naufraghe è scoppiata a piangere dopo essere. Alessandro Iannoni solleva dubbi suDeè arrivata in Honduras con l’intenzione di conquistare il figlio di Carmen Di Pietro. Mentre in un primo momento Alessandro Iannoni è sembrato ricambiare le avances della nuova naufraga, in un secondo momento ha sollevato dubbi. Scendendo nel dettaglio, Alessandro ha ammesso che non crede nella buona fede di. Il concorrente dell’Isola dei Famosi, è convinto che l’ex di Paolo Brosio abbia studiato da casa la coppia “mamma/figlio”. A domanda diretta, Iannoni ha rifilato un due di picche all’ex ...