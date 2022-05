Tevere, nuova vita per Ponte Marconi: arrivano il parco della Regione e la spiaggia Tiberis (Di lunedì 16 maggio 2022) Prende forma il parco del fiume Tevere all'ombra di Ponte Marconi : dopo anni di insediamenti abusivi, incendi, sgomberi e bonifiche, l'area golenale del fiume si sta trasformando in un parco. L'... Leggi su leggo (Di lunedì 16 maggio 2022) Prende forma ildel fiumeall'ombra di: dopo anni di insediamenti abusivi, incendi, sgomberi e bonifiche, l'area golenale del fiume si sta trasformando in un. L'...

Advertising

Dimsuonosoft : #Tevere, nuova vita per Ponte Marconi: arrivano il parco della Regione e la spiaggia Tiberis @RegioneLazio @roma… - leggoit : Tevere, nuova vita per Ponte Marconi: arrivano il parco della Regione e la spiaggia Tiberis - dolcevita_seine : RT @ISOLADELCINEMA1: Una nuova veste grafica e una grande offerta culturale per l'#IsolaDelCinema: omaggi a #Pasolini e #Vitti, #NouvelleVa… - ISOLADELCINEMA1 : Una nuova veste grafica e una grande offerta culturale per l'#IsolaDelCinema: omaggi a #Pasolini e #Vitti,… -