Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2022 ore 12:30 (Di sabato 14 maggio 2022) Viabilità DEL 14 MAGGIO 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA, DALLA PRENESTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE IN USCITA DALLA CITTA’, NEL DETTAGLIO SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E ACILIA VERSO IL LITORALE DI OSTIA; SULLO STESSO LITORALE RALLENTAMENTI TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA NELLE DUE DIREZIONI; RESTA INVARIATA, INFINE, LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, NELLE DUE DIREZIONI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 14 maggio 2022)DEL 14 MAGGIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA, DALLA PRENESTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE IN USCITA DALLA CITTA’, NEL DETTAGLIO SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E ACILIA VERSO IL LITORALE DI OSTIA; SULLO STESSO LITORALE RALLENTAMENTI TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA NELLE DUE DIREZIONI; RESTA INVARIATA, INFINE, LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, NELLE DUE DIREZIONI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI ...

