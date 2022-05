Calciomercato Napoli, c’è distanza con il Getafe per Olivera: pronto il piano B (Di sabato 14 maggio 2022) Il Napoli vivrà, verosimilmente, una piccola rivoluzione sulla rosa nel corso del prossimo Calciomercato. Ormai certo, in primis, l’addio di Lorenzo Insigne e l’acquisto di Kvaratskhelia, ma non finisce qui. Giuntoli dovrà affrontare tante situazioni spinose, a partire dai rinnovi di Ospina e Meret passando per quello di Fabiàn Ruiz. Ciò che appare ormai sicuro è il tanto agognato rinforzo nel ruolo di terzino sinistro. Faouzi Ghoulam infatti lascerà Napoli a fine stagione e gli azzurri dovranno rimpiazzarlo al meglio, dando a Mario Rui la possibilità di rifiatare nel corso del campionato. Perciò la società partenopea ha puntato forte su Mathias Olivera, terzino uruguaiano del Getafe. EMPOLI, ITALY – NOVEMBER 05: Fabiano Parisi of Empoli FC in action during the Serie A match between Empoli FC v ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 14 maggio 2022) Ilvivrà, verosimilmente, una piccola rivoluzione sulla rosa nel corso del prossimo. Ormai certo, in primis, l’addio di Lorenzo Insigne e l’acquisto di Kvaratskhelia, ma non finisce qui. Giuntoli dovrà affrontare tante situazioni spinose, a partire dai rinnovi di Ospina e Meret passando per quello di Fabiàn Ruiz. Ciò che appare ormai sicuro è il tanto agognato rinforzo nel ruolo di terzino sinistro. Faouzi Ghoulam infatti lasceràa fine stagione e gli azzurri dovranno rimpiazzarlo al meglio, dando a Mario Rui la possibilità di rifiatare nel corso del campionato. Perciò la società partenopea ha puntato forte su Mathias, terzino uruguaiano del. EMPOLI, ITALY – NOVEMBER 05: Fabiano Parisi of Empoli FC in action during the Serie A match between Empoli FC v ...

