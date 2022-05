Isola dei Famosi 2022, Blind viene squalificato? Cosa sta succedendo (Di venerdì 13 maggio 2022) Sta facendo discutere (e non poco) l’assenza di questi giorni in Honduras di Blind, il cantante e naufrago dell’Isola dei Famosi che da ore ha lasciato la Palapa per ‘accertamenti medici’. E che, insieme a Guendalina Tavassi, è finito spesso in infermeria. Ora, però, la domanda dei telespettatori è solo una: il giovane rischia la squalifica per la sua assenza prolungata? E Cosa accadrà in puntata stasera? Come sta Blind dopo l’infezione cutanea all’Isola dei Famosi Da giorni Blind non è presente sull’Isola. Il motivo? Un’infezione cutanea e la decisione del programma di tenerlo sotto osservazione per evitare scottature, contatti con la sabbia e l’acqua. “Blind non è stato bene e il malore è dovuto a un’infezione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 13 maggio 2022) Sta facendo discutere (e non poco) l’assenza di questi giorni in Honduras di, il cantante e naufrago dell’deiche da ore ha lasciato la Palapa per ‘accertamenti medici’. E che, insieme a Guendalina Tavassi, è finito spesso in infermeria. Ora, però, la domanda dei telespettatori è solo una: il giovane rischia la squalifica per la sua assenza prolungata? Eaccadrà in puntata stasera? Come stadopo l’infezione cutanea all’deiDa giorninon è presente sull’. Il motivo? Un’infezione cutanea e la decisione del programma di tenerlo sotto osservazione per evitare scottature, contatti con la sabbia e l’acqua. “non è stato bene e il malore è dovuto a un’infezione ...

