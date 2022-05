LIVE Sinner-Krajinovic, ATP Roma 2022 in DIRETTA: grande battaglia tra Swiatek ed Azarenka (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 Terminato un combattutissimo primo set tra Swiatek ed Azarenka, con la numero uno del ranking WTA che passa a condurre per 6-4 dopo un’ora e 21 minuti di gioco. Ricordiamo che dopo la sfida del torneo femminile sarà il turno di Jannik Sinner. 13:00 Buongiorno amici di OA Sport e bentrovati nella DIRETTA LIVE di Sinner-Krajinovic. Sul Campo Centrale si è appena concluso il primo match di giornata con Alexander Zverev che trova i quarti di finale dopo la bella vittoria contro un mai domo Alex De Minaur in due set. Pochi minuti e scenderanno in campo Iga Swiatek e Victoria Azarenka, poi sarà la volta dell’azzurro. Buongiorno e benvenuti nella ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:43 Terminato un combattutissimo primo set traed, con la numero uno del ranking WTA che passa a condurre per 6-4 dopo un’ora e 21 minuti di gioco. Ricordiamo che dopo la sfida del torneo femminile sarà il turno di Jannik. 13:00 Buongiorno amici di OA Sport e bentrovati nelladi. Sul Campo Centrale si è appena concluso il primo match di giornata con Alexander Zverev che trova i quarti di finale dopo la bella vittoria contro un mai domo Alex De Minaur in due set. Pochi minuti e scenderanno in campo Igae Victoria, poi sarà la volta dell’azzurro. Buongiorno e benvenuti nella ...

Advertising

infoitsport : Masters 1000 Roma: Ottavi di Finale. LIVE Sinner vs Krajinovic (Live e sondaggio). Sinner sogna a Roma - infoitsport : LIVE Internazionali a Roma, oggi tutti gli ottavi. Sinner con Krajinovic verso le 16 - livetennisit : Masters 1000 Roma: Ottavi di Finale. LIVE Sinner vs Krajinovic (Live e sondaggio). Sinner sogna a Roma - zazoomblog : LIVE – Sinner-Krajinovic ottavi Internazionali BNL d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Krajinovic #ottavi - infoitsport : LIVE Sinner-Krajinovic, ATP Roma 2022 in DIRETTA: orario e programma Canale20, occasione da sfruttare -