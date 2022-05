Andie MacDowell: "Ho avuto un attacco di panico su un set perché c'erano solo uomini" (Di giovedì 12 maggio 2022) L'attrice Andie MacDowell ha svelato che nel 2016 ha avuto un attacco di panico su un set cinematografico perché era circondata solo da uomini. Andie MacDowell ha svelato di aver avuto un attacco di panico su un set cinematografico dopo essersi accorta che era circondata solo da uomini. L'incidente è avvenuto nel 2016, poco dopo l'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, situazione che ha peggiorato la sua reazione emotiva. Andie MacDowell ha dichiarato: "Ho avuto questo tipo di esperienza folle, proprio dopo l'elezione di Trump. Ero realmente disturbata dal fatto che a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 12 maggio 2022) L'attriceha svelato che nel 2016 haundisu un set cinematograficoera circondatadaha svelato di averundisu un set cinematografico dopo essersi accorta che era circondatada. L'incidente è avvenuto nel 2016, poco dopo l'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, situazione che ha peggiorato la sua reazione emotiva.ha dichiarato: "Hoquesto tipo di esperienza folle, proprio dopo l'elezione di Trump. Ero realmente disturbata dal fatto che a ...

