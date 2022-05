Amici 21, Zerbi e Celentano hanno avuto una storia d’amore? I due vuotano il sacco (Di martedì 10 maggio 2022) Anche in questa edizione di Amici di Maria De Filippi, i due professori che hanno rubato la scena a tutti sono Rudi Zerbi e Alessandra Celentano. I due fanno parte della stessa squadra e, al di là dei loro giudizi sempre molto forti, mostrano di essere in perfetta sintonia. Quest’anno soprattutto la coppia ha mostrato di sapersi prendere in giro con siparietti molto divertenti. In virtù di ciò, c’è chi si è interrogato sul loro rapporto e se c’è o ci sia stato qualcosa tra loro. La risposta arriva in queste ore dai diretti interessati. Amici 21, quale allievo ha guadagnato di più? Spuntano le cifre da capogiro Il talent show è ormai finito ed è tempo di scoprire quale allievo ha percepito più denaro quest'anno: tutti ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 10 maggio 2022) Anche in questa edizione didi Maria De Filippi, i due professori cherubato la scena a tutti sono Rudie Alessandra. I due fanno parte della stessa squadra e, al di là dei loro giudizi sempre molto forti, mostrano di essere in perfetta sintonia. Quest’anno soprattutto la coppia ha mostrato di sapersi prendere in giro con siparietti molto divertenti. In virtù di ciò, c’è chi si è interrogato sul loro rapporto e se c’è o ci sia stato qualcosa tra loro. La risposta arriva in queste ore dai diretti interessati.21, quale allievo ha guadagnato di più? Spuntano le cifre da capogiro Il talent show è ormai finito ed è tempo di scoprire quale allievo ha percepito più denaro quest'anno: tutti ...

