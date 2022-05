TUTTOSPORT – Gaetano jolly di centrocampo, il Napoli ha preso una decisione (Di domenica 8 maggio 2022) Gianluca Gaetano è uno degli artefici della promozione della Cremonese in Serie A. Il centrocampista di proprietà del Napoli ha messo a segno sette gol in questa stagione, ma è stato in generale uno dei migliori giocatori della sua squadra e del campionato di Serie B. A 22 anni Gaetano rappresenta uno di quei calciatori su cui il Napoli può puntare per il presente e per il futuro, anche perché a fine stagione sono quasi sicure alcune partenze proprio in mediana. Una su tutte quella di Fabian Ruiz, pronto a lasciare Napoli, anche perché il suo contratto è in scadenza nel 2023. Gaetano resta al Napoli Secondo quanto riferisce TUTTOSPORT il club azzurro sta pensando seriamente di tenere in organico Gaetano. La Cremose vuole tenerlo e ci ... Leggi su napolipiu (Di domenica 8 maggio 2022) Gianlucaè uno degli artefici della promozione della Cremonese in Serie A. Il centrocampista di proprietà delha messo a segno sette gol in questa stagione, ma è stato in generale uno dei migliori giocatori della sua squadra e del campionato di Serie B. A 22 annirappresenta uno di quei calciatori su cui ilpuò puntare per il presente e per il futuro, anche perché a fine stagione sono quasi sicure alcune partenze proprio in mediana. Una su tutte quella di Fabian Ruiz, pronto a lasciare, anche perché il suo contratto è in scadenza nel 2023.resta alSecondo quanto riferisceil club azzurro sta pensando seriamente di tenere in organico. La Cremose vuole tenerlo e ci ...

