(Di domenica 8 maggio 2022)è tornato a, dove lo scorso anno siglò il record italiano della 4×400 alle Olimpiadi. In occasione del Seiko Golden Gran Prix, meeting del World Continental Tour (livello gold), l‘azzurro ha corso i 400e ha concluso in quinta posizione. Il brianzolo ha percorso il giro di pista in 46.22 nella gara vinta dallo statunitense, Campione Olimpico con la staffetta del miglio e oggi capace di imporsi in 44.62. Il nostro portacolori, che vanta un personale di 45.58 siglato lo scorso agosto a La Chaux-de-Fonds, si è un po’ imballato negli ultimi 80, dopo un passaggio leggermente forte a metà prova, come ha dichiarato attraverso i canali della Fidal. Davanti asi sono piazzati anche ...

Uno di loro, Aceti, sarà in gara nei 400 con l'obiettivo di scendere già sotto i 46 secondi e dimostrare subito che i componenti della nostra staffetta del miglio potrebbero anche far meglio ... Atletica, Vladimir Aceti quinto a Tokyo: 46.22 sui 400 metri, vince Michael Norman Vladimir Aceti è tornato a Tokyo, dove lo scorso anno siglò il record italiano della 4x400 alle Olimpiadi. In occasione del Seiko Golden Gran Prix, meeting del World Continental Tour (livello gold), l'azzurro ha corso i 400 metri e ha concluso in quinta posizione. Il debutto stagionale sui 400 vale 46.22 per Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) nella gara vinta dal campione olimpico della 4x400 Michael Norman (Stati Uniti) con 44.62. L'azzurro, che in questo stesso ...