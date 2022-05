I prigionieri russi in Ucraina raccontano la loro esperienza di guerra

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 6 maggio 2022) Iinhanno raccontato ladiad un blogger e youtuber ucraino Volodymyr Zolkin è un blogger e youtuber ucraino, che ha avuto il permesso di intervistare i soldaticatturati dall’esercito di Kiev. Dasi è fatto raccontare le circostanze dell’arruolamento e cosa sapevano dell'”operazione speciale” che andavano a condurre in. Molti dei soldati che sono stati fattisono giovani inesperti, che all’inizio dellaerano ignari di ciò che stavano per affrontare e in alcuni casi anche impreparati. Leggi anche: VACCINO CONTRO LE VARIANTI, ENTRO SETTEMBRE L’OK DI EMA Alla domanda «Secondo te perché il vostro governo fa questo?», ...