Zelensky: “La Russia non rispetta gli accordi” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Procede con estrema difficoltà l’evacuazione dei civili ucraini da Mariupol. A confermarlo, nel consueto discorso notturno, il presidente Zelensky, che ha affermato: “Attualmente, le truppe russe non stanno rispettando gli accordi. Continuano massicci attacchi all’acciaieria Azovstal. Stanno cercando di prendere d’assalto il complesso”. Nonostante questo più di cento persone sono state evacuate in una città vicina a Mariupol: “Finalmente abbiamo un risultato, il primo risultato della nostra operazione di evacuazione dall’Azovstal a Mariupol che stiamo organizzando da molto tempo. Ci sono voluti molti sforzi, lunghe trattative e varie mediazioni” e “156 persone, donne e bambini, sono arrivate a Zaporizhzhia”. Il presidente ucraino ha ringraziato poi “tutti coloro da cui è dipeso il salvataggio di queste persone. Chi ha acconsentito e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) Procede con estrema difficoltà l’evacuazione dei civili ucraini da Mariupol. A confermarlo, nel consueto discorso notturno, il presidente, che ha affermato: “Attualmente, le truppe russe non stannondo gli. Continuano massicci attacchi all’acciaieria Azovstal. Stanno cercando di prendere d’assalto il complesso”. Nonostante questo più di cento persone sono state evacuate in una città vicina a Mariupol: “Finalmente abbiamo un risultato, il primo risultato della nostra operazione di evacuazione dall’Azovstal a Mariupol che stiamo organizzando da molto tempo. Ci sono voluti molti sforzi, lunghe trattative e varie mediazioni” e “156 persone, donne e bambini, sono arrivate a Zaporizhzhia”. Il presidente ucraino ha ringraziato poi “tutti coloro da cui è dipeso il salvataggio di queste persone. Chi ha acconsentito e ...

