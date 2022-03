Nuova ondata di vendite su Piazza Affari (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Giornata decisamente negativa per il listino di Piazza Affari, penalizzato dalle indicazioni in arrivo dal fronte ucraino: dopo il fallimento del primo round di negoziati, le forze russe stanno cingendo d’assedio Kiev. Nelle ultime ore le autorità cinesi hanno offerto la loro disponibilità ad entrare in campo per porre fine alle ostilità. In calo del 4,14%, il Ftse Mib ha terminato la giornata a 24.363,56 punti. Performance particolarmente negative sono state registrate dai titoli del comparto bancario con il -7,83% di Mediobanca, il -7,72% di Intesa Sanpaolo ed il -6,95% di UniCredit. Quest’ultima oggi ha definito il dividendo 2021 a 0,538 euro per azione. Giornata particolarmente pesante anche per Moncler (-9,12%), Telecom Italia (-9,05%) e Stellantis (-6,93%). Solo tre titoli sul paniere delle blue chip hanno chiuso con il segno ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Giornata decisamente negativa per il listino di, penalizzato dalle indicazioni in arrivo dal fronte ucraino: dopo il fallimento del primo round di negoziati, le forze russe stanno cingendo d’assedio Kiev. Nelle ultime ore le autorità cinesi hanno offerto la loro disponibilità ad entrare in campo per porre fine alle ostilità. In calo del 4,14%, il Ftse Mib ha terminato la giornata a 24.363,56 punti. Performance particolarmente negative sono state registrate dai titoli del comparto bancario con il -7,83% di Mediobanca, il -7,72% di Intesa Sanpaolo ed il -6,95% di UniCredit. Quest’ultima oggi ha definito il dividendo 2021 a 0,538 euro per azione. Giornata particolarmente pesante anche per Moncler (-9,12%), Telecom Italia (-9,05%) e Stellantis (-6,93%). Solo tre titoli sul paniere delle blue chip hanno chiuso con il segno ...

Advertising

panorama_it : Soldi, energia, grano e una nuova ondata di rifugiati. Il conflitto con la Russia avrà conseguenze anche per il nos… - ElianoReale : @Ruffino_Lorenzo Avevo ipotizzato una nuova ondata di fine stagione a partire da marzo, per ora non ce n'è traccia,… - scorpioriferita : raga ma il critico non c’era in puntata, non è che c’è una nuova ondata in casetta? - gpellegrino55 : @Vincenzotrimar7 E certo, con questa nuova ondata di novax in arrivo vedrai che torneranno in auge pure loro. - simonamancini24 : RT @ilmessaggeroit: Covid, Pier Luigi Lopalco: «Virus sotto controllo, ma in autunno una nuova ondata colpirà i No vax» -