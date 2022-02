MotoGP, i precedenti di Francesco Bagnaia nel GP del Qatar. Una vittoria in Moto2 e la pole dello scorso anno per Pecco (Di lunedì 28 febbraio 2022) Domenica prenderà ufficialmente il via il Motomondiale 2022. Come d’abitudine, la prima gara della nuova stagione si disputerà in Qatar. In MotoGP l’Italia concentra la maggior parte delle proprie attenzioni su Francesco Bagnaia, pronto a raccogliere il testimone di Valentino Rossi come nuovo catalizzatore dell’interesse degli appassionati del Bel Paese. Il venticinquenne piemontese, prodotto dell’Academy del Dottore, è reduce da una fine di 2021 impressionante (4 vittorie negli ultimi 6 GP), che lascia intendere come possa essere considerato uno dei candidati al titolo iridato. Andiamo dunque a vedere i precedenti di Pecco a Losail, allo scopo di comprendere se la pista è gradita o meno. Bagnaia effettua il suo esordio nel Motomondiale proprio su questo tracciato ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Domenica prenderà ufficialmente il via il Motomondiale 2022. Come d’abitudine, la prima gara della nuova stagione si disputerà in. Inl’Italia concentra la maggior parte delle proprie attenzioni su, pronto a raccogliere il testimone di Valentino Rossi come nuovo catalizzatore dell’interesse degli appassionati del Bel Paese. Il venticinquenne piemontese, prodotto dell’Academy del Dottore, è reduce da una fine di 2021 impressionante (4 vittorie negli ultimi 6 GP), che lascia intendere come possa essere considerato uno dei candidati al titolo iridato. Andiamo dunque a vedere idia Losail, allo scopo di comprendere se la pista è gradita o meno.effettua il suo esordio nel Motomondiale proprio su questo tracciato ...

