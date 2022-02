Google Pay e Apple Pay inutilizzabili su suolo russo (Di lunedì 28 febbraio 2022) La situazione tra Russia e Ucraina sta pesando non solo per le atrocità che, nel 2022 sono davvero fuori posto, ma diverse aziende si stanno letteralmente tirando indietro nel loro ruolo nel paese russo. Google Pay non funziona in Russia – Computermagazine.itUcraina- Russia. Non si parla d’altro da un paio di giorni a questa parte, del conflitto che potrebbe segnare un ipotetico inizio della terza guerra mondiale. Soprattutto dopo due anni di pandemia e morte, no vax e mascherine, ci mancava proprio il brivido della paura. Qual momento migliore per iniziare una guerra ? Ebbene, parliamo in questo articolo, specificatamente, di Google Pay e Apple Pay, che sono diventati quasi del tutto inutilizzabili in Russia. Perchè? Tutto piuttosto semplice, soprattutto se avete seguito le ultime novità. Molte carte ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) La situazione tra Russia e Ucraina sta pesando non solo per le atrocità che, nel 2022 sono davvero fuori posto, ma diverse aziende si stanno letteralmente tirando indietro nel loro ruolo nel paesePay non funziona in Russia – Computermagazine.itUcraina- Russia. Non si parla d’altro da un paio di giorni a questa parte, del conflitto che potrebbe segnare un ipotetico inizio della terza guerra mondiale. Soprattutto dopo due anni di pandemia e morte, no vax e mascherine, ci mancava proprio il brivido della paura. Qual momento migliore per iniziare una guerra ? Ebbene, parliamo in questo articolo, specificatamente, diPay ePay, che sono diventati quasi del tuttoin Russia. Perchè? Tutto piuttosto semplice, soprattutto se avete seguito le ultime novità. Molte carte ...

