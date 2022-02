Che tempo che fa, Maurizio Costanzo punzecchia Maria De Filippi, poi ammette: “È la donna con cui morire” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono stati ospiti in collegamento da casa del programma Che tempo che fa, di Fabio Fazio, ieri sera domenica 27 febbraio. L’intervento dei due coniugi ha dato un tocco di leggerezza al flusso di notizie drastiche al quale stiamo assistendo in questi ultimi giorni. Con un evidente abbassamento di voce, Maurizio ha esordito così nei confronti di Fazio, che lo ha fortemente voluto per celebrare i 40 anni del suo Maurizio Costanzo Show. Ha approfittato dell’occasione per ricordare infatti il ritorno in seconda serata del programma dal mese di aprile, di cui sembrerebbe essere ospite proprio il conduttore di Rai Tre; Pensa che la mia voce si è talmente emozionata del tuo invito che si è abbassata. Facciamo il ... Leggi su isaechia (Di lunedì 28 febbraio 2022)Desono stati ospiti in collegamento da casa del programma Cheche fa, di Fabio Fazio, ieri sera domenica 27 febbraio. L’intervento dei due coniugi ha dato un tocco di leggerezza al flusso di notizie drastiche al quale stiamo assistendo in questi ultimi giorni. Con un evidente abbassamento di voce,ha esordito così nei confronti di Fazio, che lo ha fortemente voluto per celebrare i 40 anni del suoShow. Ha approfittato dell’occasione per ricordare infatti il ritorno in seconda serata del programma dal mese di aprile, di cui sembrerebbe essere ospite proprio il conduttore di Rai Tre; Pensa che la mia voce si è talmente emozionata del tuo invito che si è abbassata. Facciamo il ...

