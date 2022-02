Unindustria | 400 in assise | ' ora anche la guerra ma c' è fiducia'

(Di domenica 27 febbraio 2022) Gli industriali del Lazio si sono riuniti lontano dai riflettori, martedì scorso per un confronto a porte chiuse. Erano in quattrocento, ed il clima nelle imprese che ne è emerso è apparso di "...

Agenzia ANSA

E' la sintesi di Angelo Camilli, il presidente di, l'associazione di Confindustria del Lazio, che ha convocato le Assise Generali, riunite martedì. L'ultima volta era stato nel 2017. ...Secondo, alla settimana scorsa, erano circa 500mila i lavoratori over 50 non vaccinati. ... chi deve controllare rischia una multa daa 1.000 euro . Se qualcuno elude i controlli, deve ...Gli industriali del Lazio si sono riuniti lontano dai riflettori, martedì scorso per un confronto a porte chiuse. (ANSA) ...