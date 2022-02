Ucraina, Zelensky a Draghi: «Chiarito malinteso, grazie sostegno su Swift». Ma Salvini attacca: «Così Italia rischia black out» (Di sabato 26 febbraio 2022) I missili russi lanciati nella notte risuonano ancora a Kiev, sempre più minacciata dalle forze del Cremlino ormai arrivate nella capitale Ucraina. Nel frattempo continuano le telefonate tra i leader occidentali nel tentativo di trovare un accordo compatto sulle ulteriori sanzioni da infliggere a Putin. La questione più delicata sul tavolo è l’esclusione della Russia dal sistema finanziario Swift. L’Italia con Mario Draghi ha ufficialmente dichiarato il sostegno alla sanzione durante la telefonata finalmente avvenuta con il presidente Kerensky, che ora spinge ed esorta l’Ue a seguire l’esempio. Mentre potenti lanciarazzi russi si dirigono al confine ucraino, la popolazione in guerra tenta di scappare in ogni modo. Nulla di fatto ancora per il tavolo di negoziati, sperato nelle ultime ore, tra Mosca e ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) I missili russi lanciati nella notte risuonano ancora a Kiev, sempre più minacciata dalle forze del Cremlino ormai arrivate nella capitale. Nel frattempo continuano le telefonate tra i leader occidentali nel tentativo di trovare un accordo compatto sulle ulteriori sanzioni da infliggere a Putin. La questione più delicata sul tavolo è l’esclusione della Russia dal sistema finanziario. L’con Marioha ufficialmente dichiarato ilalla sanzione durante la telefonata finalmente avvenuta con il presidente Kerensky, che ora spinge ed esorta l’Ue a seguire l’esempio. Mentre potenti lanciarazzi russi si dirigono al confine ucraino, la popolazione in guerra tenta di scappare in ogni modo. Nulla di fatto ancora per il tavolo di negoziati, sperato nelle ultime ore, tra Mosca e ...

