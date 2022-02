The Crown: rubati oggetti di scena dal valore di 200.000 dollari (Di venerdì 25 febbraio 2022) Furto sul set di The Crown, ladri rubano circa 350 oggetti di scena dal valore complessivo di 200.000 dollari. L’episodio è avvenuto lo scorso 16 febbraio. I ladri hanno svaligiato tre camion su cui gli scenografi e gli attrezzisti stavano conservando gli oggetti di scena, portando via un bottino ricchissimo: una replica dell’uovo di Faberge acquistato nel 1933 da Giorgio V, dodici candelabri d’argento e sette candelabri d’oro, la replica dell’orologio a pendolo di Guglielmo IV, numerose riproduzioni di icone russe e un set di posate d’argento da 10 pezzi, con bicchieri e decanter per il vino, in cristallo dorato St Louis. «Confermiamo il furto, abbiamo allertato gli antiquari e speriamo che gli oggetti vengano trovati e restituiti in sicurezza – ha ... Leggi su zon (Di venerdì 25 febbraio 2022) Furto sul set di The, ladri rubano circa 350didalcomplessivo di 200.000. L’episodio è avvenuto lo scorso 16 febbraio. I ladri hanno svaligiato tre camion su cui gli scenografi e gli attrezzisti stavano conservando glidi, portando via un bottino ricchissimo: una replica dell’uovo di Faberge acquistato nel 1933 da Giorgio V, dodici candelabri d’argento e sette candelabri d’oro, la replica dell’orologio a pendolo di Guglielmo IV, numerose riproduzioni di icone russe e un set di posate d’argento da 10 pezzi, con bicchieri e decanter per il vino, in cristallo dorato St Louis. «Confermiamo il furto, abbiamo allertato gli antiquari e speriamo che glivengano trovati e restituiti in sicurezza – ha ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #the crown, rubati 350 oggetti dal set della serie #netflix: valore 200.000 dollari - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: #the crown, rubati 350 oggetti dal set della serie #netflix: valore 200.000 dollari - miumiu_dim : RT @ilmessaggeroit: #the crown, rubati 350 oggetti dal set della serie #netflix: valore 200.000 dollari - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #the crown, rubati 350 oggetti dal set della serie #netflix: valore 200.000 dollari - ilmessaggeroit : #the crown, rubati 350 oggetti dal set della serie #netflix: valore 200.000 dollari -