Terrore per Elton John, guasto al suo jet privato a 3000 metri d'altezza: cosa è successo? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È stato uno spavento bello intenso quello che Elton John ha subito mentre si trovava a bordo del suo jet privato, che si trovava a circa 3000 metri di altezza. Il jet privato avrebbe subito un guasto idraulico è stato costretto ad un atterraggio di emergenza. Ma come sono andate esattamente le cose? Scopriamolo assieme. Elton John scende dall'aereoLeggi anche -> "L'ho quasi ucciso": la sconvolgente rivelazione di Ed Sheeran Il dramma del cantante di 'Rocketman' è cominciato poco dopo le 10.20 della mattinata di lunedì quando il velivolo da 66 milioni di sterline ha lasciato l'aeroporto direzione New York. A circa un'ora dalla partenza il jet privato ha subito un guasto idraulico e ...

