Via il green pass? Lo spero | dice Salvini E la Lega prova il blitz alla Camera

"Entro pochi giorni una road map per uscire dall'emergenza". L'annuncio di Mario Draghi è arrivato venerdì scorso, accompagnato però da un monito – "Ascolto tutti, ma barra dritta" – dietro cui si cela la cautela del ministro della Salute Roberto Speranza, che pure ha aperto a un progressivo allentamento delle restrizioni, a partire dal superamento dello stato d'emergenza. Ma per Matteo Salvini è evidentemente troppo poco. Via il green pass dopo il 31 marzo? "Lo spero", ha detto questa mattina a Radio 24. "Se nei prossimi 40 giorni la situazione migliora, si supera lo stato d'emergenza e dal nostro punto di vista si superano anche tante restrizioni". Il segretario della Lega è pronto così a rilanciare una battaglia rispetto alla quale pezzi del Carroccio sono da sempre molto molto ...

