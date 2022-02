Mara Maionchi, la confessione sul tumore: “un angolo buio in fondo al cervello” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mara Maionchi esce allo scoperto sul tumore che l’ha colpita. La conduttrice confessa come ha scoperto il cancro grazie ad un sogno fatto anni fa e racconta come ha affrontato la sua malattia. Mara Maionchi è una conduttrice, produttrice discografica ed opinionista televisiva, nata a Bologna nel 1941. Oggi ha 80 anni d’età e attualmente lavora come giudice alla nuova stagione del talent-show “Italia’s Got Talent“, su Sky. Qualche anno fa le è stato diagnosticato un tumore al seno. Mara Maionchi (screenshot Instagram)La Maionchi vanta una carriera lunghissima come produttrice discografica, durante la quale ha contribuito al successo di artisti e cantanti del calibro di Lucio Battisti, Gianna Nannini, Eduardo De ... Leggi su kronic (Di lunedì 21 febbraio 2022)esce allo scoperto sulche l’ha colpita. La conduttrice confessa come ha scoperto il cancro grazie ad un sogno fatto anni fa e racconta come ha affrontato la sua malattia.è una conduttrice, produttrice discografica ed opinionista televisiva, nata a Bologna nel 1941. Oggi ha 80 anni d’età e attualmente lavora come giudice alla nuova stagione del talent-show “Italia’s Got Talent“, su Sky. Qualche anno fa le è stato diagnosticato unal seno.(screenshot Instagram)Lavanta una carriera lunghissima come produttrice discografica, durante la quale ha contribuito al successo di artisti e cantanti del calibro di Lucio Battisti, Gianna Nannini, Eduardo De ...

Advertising

ceciapesca : questa mattina il Professore di fondi molli si è alzato polemico e stiamo parlando da mezz'ora dei concerti di Jova… - massidanu : Auguri @TizianoFerro 42 anni?? Venne scartato due volte consecutive da Sanremo, quando tutto sembrava finito senza m… - AlexBrigante2 : @Mariann39906590 Ahhh si??,comesei inflessibile,peggio d mara maionchi….x me è NO!!?????? - fmc98000 : @follettin89 Il resto secondo me si ispira a quello de Il nostro concerto di Umberto Bindi. Un grande artista omose… - ivyrush_ : solo l’élite si ricorda dei tempi d’oro di xfactor quando mara maionchi faceva i commenti ai partecipanti a fine puntata -