Udinese-Lazio, le formazioni ufficiali: l’attaccante bianconero torna titolare! (Di domenica 20 febbraio 2022) Cagliari–Napoli e Bologna–Spezia chiuderanno domani la ventiseiesima giornata di Serie A, ma in questa domenica di campionato c’è ancora spazio per il match delle 20:45, quello tra Udinese e Lazio. Dopo il successo sul Bologna dello scorso weekend, Maurizio Sarri oggi deve fare i conti con assenze importanti in campo: non ci saranno infatti Immobile, colpito dalla febbre, gli squalificati Lucas Leiva e Luis Alberto, oltre ad Acerbi e Lazzari, entrambi ai box per infortunio. Buone notizie arrivano invece per i padroni di casa, reduci dal brutto ko in casa del Verona, ma che contro i biancocelesti recuperano Pereyra e Udogie. Cioffi, Udinese, Serie A LE SCELTE ufficiali Queste le formazioni schierate dai due tecnici: Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; ... Leggi su rompipallone (Di domenica 20 febbraio 2022) Cagliari–Napoli e Bologna–Spezia chiuderanno domani la ventiseiesima giornata di Serie A, ma in questa domenica di campionato c’è ancora spazio per il match delle 20:45, quello tra. Dopo il successo sul Bologna dello scorso weekend, Maurizio Sarri oggi deve fare i conti con assenze importanti in campo: non ci saranno infatti Immobile, colpito dalla febbre, gli squalificati Lucas Leiva e Luis Alberto, oltre ad Acerbi e Lazzari, entrambi ai box per infortunio. Buone notizie arrivano invece per i padroni di casa, reduci dal brutto ko in casa del Verona, ma che contro i biancocelesti recuperano Pereyra e Udogie. Cioffi,, Serie A LE SCELTEQueste leschierate dai due tecnici:(3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; ...

Udinese_1896 : Una nuova sfida per i bianconeri! Emozione, grinta e cuore per affrontare la #Lazio ?? Another battle awaits! Pa… - _thegod_father : udinese lazio under 2.5 + marcatore milinkovic - sportface2016 : #UdineseLazio, le formazioni ufficiali - CalcioNews24 : #UdineseLazio, le formazioni ufficiali del match ?? - overdosediamore : complimenti alla lazio per aver vinto contro l'udinese -