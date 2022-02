Putin mostra i muscoli con testate nucleari e missili balistici (Di domenica 20 febbraio 2022) Non c'era il tavolo lungo sei metri nell'incontro al Cremlino tra Putin e Lukashenko, e non è casuale che i due leader abbiano scelto di dar vita ai colloqui separati soltanto da un tavolinetto basso. Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 febbraio 2022) Non c'era il tavolo lungo sei metri nell'incontro al Cremlino tra Putin e Lukashenko, e non è casuale che i due leader abbiano scelto di dar vita ai colloqui separati soltanto da un tavolinetto basso.

Ucraina, dal Donbass soffia la paura: donne e bimbi in Russia, uomini alle armi di Andrea Nicastro Mosca testa i missili strategici e mostra i muscoli all'Occidente. I separatisti pronti alla ... "Se Putin bombarda, ...

