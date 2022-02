Conferenza stampa Italiano: «Dovremo sudare domani per vincere con l’Atalanta » (Di sabato 19 febbraio 2022) Vincenzo Italiano ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Atalanta. Le parole dell’allenatore della Fiorentina. Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Atalanta. Le sue parole: ATALANTA – «l’Atalanta affronta le gare allo stesso modo, sono una grande squadra. Dobbiamo resettare e fare qualcosa in più rispetto alle altre due partite con loro, che sono state molto equilibrate. Abbiamo vinto, ma poteva succedere di tutto. Per portare a casa un risultato positivo, dobbiamo sudare tantissimo. Attacco? Boga e Malinovskyi giocano senza dare punti di riferimento, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Vincenzoha parlato inin vista della sfida dicontro. Le parole dell’allenatore della Fiorentina. Vincenzo, allenatore della Fiorentina, ha parlato inin vista della sfida dicontro. Le sue parole: ATALANTA – «affronta le gare allo stesso modo, sono una grande squadra. Dobbiamo resettare e fare qualcosa in più rispetto alle altre due partite con loro, che sono state molto equilibrate. Abbiamo vinto, ma poteva succedere di tutto. Per portare a casa un risultato positivo, dobbiamotantissimo. Attacco? Boga e Malinovskyi giocano senza dare punti di riferimento, ...

Advertising

VittorioSgarbi : Draghi in conferenza stampa: “Avete visto che bravi ministri che ho? È un bellissimo governo». Caspita, ce lo invid… - NicolaPorro : ???????Ieri #Draghi in conferenza stampa avrebbe dovuto annunciare un piano dettagliato per l’eliminazione delle rest… - emmabonino : Ho trovato la conferenza stampa di Amato anomala, anche per i toni liquidatori che ha usato nei confronti dei promo… - PieroVendramel : RT @NicolaPorro: ??Ecco cosa si è lasciato sfuggire il premier #Draghi durante la conferenza stampa...?? - MDiretta : Federico Basile candidato sindaco di Messina, ufficializzata la candidatura in conferenza stampa È stata ufficializ… -